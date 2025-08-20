Eduardo Vischi, en el Senado: "La educación universitaria tiene que seguir siendo el instrumento para igualar"

El senador nacional por Corrientes Eduardo “Peteco” Vischi tuvo una activa participación en los debates de esta semana en el Senado de la Nación.

En diversas intervenciones, se refirió al financiamiento de las universidades públicas y la necesidad de cubrir las vacantes en el Poder Judicial, dos temas que considera prioritarios.

El debate por la financiación universitaria

Durante una reunión de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, Vischi destacó la importancia de la educación universitaria como motor de crecimiento social.

"La educación universitaria nos dio la posibilidad de tener el orgullo de ser uno de los países con la mayor clase media y tiene que seguir siendo el instrumento para igualar a los argentinos", afirmó.

El senador correntino reconoció los avances económicos del gobierno nacional, pero hizo un pedido explícito para que se haga un "esfuerzo para resolver cómo va a invertir en educación", a pesar de la falta de un presupuesto definido.

Alerta por las vacantes en la Justicia Federal

En su participación en la Comisión de Acuerdos, el legislador introdujo un tema de gran relevancia: las vacantes en la justicia federal.

Vischi señaló que, a un año y medio de la asunción del Gobierno, aún no se han analizado los pliegos de vacancia, que alcanzan a un 30% en la Justicia federal y nacional, además de las fiscalías.

"Es muy difícil administrar justicia y la institución se va permanentemente debilitando", expresó el senador, quien instó al Poder Ejecutivo Nacional a analizar la situación y cubrir los cargos "lo antes posible" para garantizar un servicio de justicia adecuado.