Gustavo Valdés inauguró el piso de parquet del Club Curuzú y anunció un nuevo techo y tribunas

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dejó inaugurado este miércoles el piso de parquet del Club deportivo y recreativo "Curuzú".

Durante el acto, el mandatario anunció la construcción de un nuevo techo y tribunas para la institución.

El Gobierno Provincial destacó que el acompañamiento al deporte es una política fundamental para el desarrollo integral de la comunidad, ya que fomenta valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo.

En la ocasión, se hizo entrega de elementos deportivos para la institución.

Inversión para el desarrollo del deporte local

Al tomar la palabra, el gobernador Gustavo Valdés se mostró entusiasmado con la obra finalizada. “Uno mira y ve el piso de parquet que dan ganas de seguir haciendo infraestructura, y hay que arreglar el techo, sigamos con eso”, indicó, confirmando la continuidad del apoyo a la entidad.

Además, anunció que el próximo paso es la construcción de “tribunas móviles, que pueden hacer que el Club sea muy importante”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, resaltó que la obra, realizada con apoyo de la Provincia, permite al Club "Curuzú" la oportunidad de realizar varios deportes. El funcionario destacó también que ya se mejoró la cancha de tenis y que se proyecta una cancha de fútbol 5.

Agradecimientos de las autoridades locales

El viceintendente Guillermo Morandini felicitó a la comisión del club por su trabajo y gestiones. "Sin la ayuda del Gobierno provincial a veces es muy difícil mantenerlo", remarcó, aludiendo a la importancia del apoyo oficial para las entidades deportivas.

El presidente del Club, Juan Manuel Alcorta, expresó que la obra era un “anhelo” y representa una “apuesta al deporte y a la juventud”.