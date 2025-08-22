Eduardo Vischi, sobre el Gobierno nacional: "Cada vez nos sentimos un poquito más defraudados"

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia para el Hospital Garrahan, con el amplio apoyo de la mayoría de los bloques, incluido el del legislador correntino Eduardo Vischi.

En su intervención, Vischi expresó su decepción por la falta de un plan claro por parte del Gobierno nacional. “Nosotros decidimos darle la posibilidad de tener los instrumentos necesarios para hacer las modificaciones que pretendía hacer y para lo cual fue votado”, sostuvo.

Sin embargo, lamentó que, “de un tiempo a esta parte cada vez nos sentimos un poquito más defraudados, no hemos logrado entender cuál es el objetivo final que tiene este gobierno, no se puede entender cuál es el plan”.

El presidente del bloque de senadores radicales puso como ejemplo la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), destacando que en vez de hacer una “cirugía inteligente”, el Gobierno aplica una “motosierra sin saber a qué fin se quiere llegar con eso”.

Defensa de la educación pública

El senador correntino defendió la educación pública y se mostró en contra de los recortes presupuestarios, asegurando que la universidad es “la esperanza de muchas familias que pueden tener la oportunidad de salir adelante”.

Sobre el Hospital Garrahan, Eduardo Vischi apoyó la declaración de emergencia, pero señaló que el proyecto no aborda el problema central de la “falta de recursos humanos”. De todas maneras, el legislador concluyó que el Congreso está dispuesto a debatir y trabajar con el Poder Ejecutivo para fortalecer las instituciones.