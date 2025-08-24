Valdés habilitará obras en un hospital, escuela y pavimento en el sur de Corrientes

Este lunes en Mocoretá, Valdés inaugurará a las 15 el Centro Integral para Personas con Discapacidad en calle Berón de Astrada, entre 25 de Mayo y Buenos Aires.

Más tarde, a las 16, habilitará las refacciones y ampliación de la Escuela Técnica Alfredo C. Passera, donde además se realizará la entrega de netbooks del programa Incluir Futuro.

Ese mismo día, en Monte Caseros, encabezará a las 18 la inauguración del nuevo edificio del Hospital Samuel W. Robinson, ubicado en San Martín y Uruguay. Luego, a las 19.15, dejará habilitada una cancha de hockey en el predio del ex Tiro Federal, en Sarmiento e Italia.

El martes en Paso de los Libres, la agenda comenzará a las 9.30 con la inauguración del pavimento del acceso al Parque Industrial. Finalmente, a las 10 pondrá en funcionamiento la repavimentación e iluminación de la Ruta Nacional 117, en su cruce con Jorge Newbery.

De esta manera, el gobernador inicia la semana con un recorrido por el sur correntino, reforzando su compromiso con la modernización de la infraestructura provincial.