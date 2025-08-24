¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Pesar por la muerte de Rogelio "El Pay" Benítez, referente del peronismo local

El líder de Corazón Peronista es recordado por su militancia y por ser una voz crítica dentro del PJ correntino.

Por El Litoral

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 12:03

Este domingo falleció Rogelio Benítez, mejor conocido como "El Pay Rogelio". Fue líder de la línea interna Corazón Peronista del Partido Justicialista en Corrientes .

Benítez Tenía una trayectoria marcada por la defensa del peronismo local y su convicción de que la política debía orientarse desde y para los correntinos.

Trayectoria y legado en la política correntina

Benítez fue una voz crítica dentro del peronismo provincial, cuestionando públicamente la falta de democracia interna y los acuerdos cerrados entre pocos dirigentes. En una entrevista para El Litoral, afirmó que “hoy ya no hay que ser justicialistas sino correntinistas”, subrayando la necesidad de priorizar la identidad local por sobre las etiquetas partidarias tradicionales .

