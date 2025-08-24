Gustavo Valdés inaugurará el Instituto Oncológico "Papa Francisco" en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezará desde las 10 del lunes el acto de apertura del Instituto Oncológico de Corrientes.

Se trata del edificio que se encuentra en la intersección de calle Suiza y Avenida Chacabuco, en Capital, que llevará el nombre "Papa Francisco", como homenaje a Jorge Bergoglio.

En una visita a la estructura en junio de este año, Valdés afirmó que se trata de "la mayor obra de salud pública del siglo XXI en Corrientes: el Instituto de Oncología, polo de investigación científico-médica donde se tratará el cáncer a la vez que se trabajará tanto en su prevención como diagnóstico”.

Cabe recordar que esta obra abarca unos 4.500 m2 cubiertos, en un predio del Estado provincial de unos 20.000 m2 aproximadamente.