La reflexión de Pampita sobre su separación y reconciliación de Martín Pepa

Pampita sorprendió en una entrevista con la prensa al hacer una reflexión sobre su separación el último 9 de julio de Martín Pepa y la reconciliación el pasado fin de semana, tras pasar un poco más de un mes distanciados.

“Hasta el viernes pasado mi realidad era otra, no pensé que iba a cambiar, pero bueno empezamos a charlar de otro tema, hacía un mes que no teníamos comunicación y bueno de esa conversación fue derivando en qué nos había pasado ese tiempo a los dos”, dijo la modelo.

Entonces, la conductora de Los 8 Escalones analizó: “Nos dimos cuenta que nos pasaba lo mismo y que todavía había amor. Creo que el mes sirvió para crecer mucho cada uno, reconocer y valorar al otro, tuvimos tiempo de pensar mucho, de reconocer nuestros propios errores y de querer dar una mejor versión”.

PAMPITA CONTÓ EL REPROCHE QUE LE HIZO SU FAMILIA Y AMIGOS TRAS SU RECONCILIACIÓN CON MARTÍN PEPA

En el ida y vuelta con la prensa en el aeropuerto, Pampita reveló que su familia y amigos íntimos le hicieron un reproche por no contarles sobre su reconciliación con Martín Pepa.

“Mis familiares y amigos se enteraron igual que ustedes, me retaron porque no les dije nada”, reveló la conductora y sobre el tiempo que el polista se quedará en Argentina expresó: “Él va a estar acá estos días”.

Ciudad Magazine