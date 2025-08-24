Mirtha Legrand fue letal con Gimena Accardi: “Lo hizo quedar como un cornudo a Nico"

Mirtha Legrand sorprendió con su opinión sin filtros sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez.

En un mano a mano con Karina Iavícoli en La Noche de Mirtha, la conductora le preguntó a la panelista de Intrusos por la escandalosa separación y descolocó a todos con su sincericidio.

“Lo hizo quedar como un cornudo”, disparó la diva, desaprobando el accionar de la actriz por hacer pública su traición a su marido.

EL FUERTE REPROCHE DE MIRTHA LEGRAND A GIMENA ACCARDI

Mirtha: -¿Cómo se origina un chisme?

Karina Iavícoli: -Cuando el ruido suena, algo siempre es verdad. Esa semana pasó lo de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Mirtha: -Fue muy feo eso, muy feo. ¿Cómo se origina?

Karina: -Ella quedó en un lugar feo. No está bueno. Entiendo su necesidad de hablar, pero queda en un mal lugar como mujer. Nunca vi a un hombre hacer eso. Me resulta molesto que la ataquen...

Mirtha: -Generalmente, una infidelidad se oculta. No se comenta.

Karina: -Ella dice que fue una historia rápida, que no prosperó.

Mirtha: Ay, ay, ay...

Karina: -Ella dijo un desliz. Le puede pasar a cualquiera. No lo veo como algo para que la maltraten, como la maltratan, en redes.

Mirtha: -Ella habló largo en cámara, en televisión. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se habla más.

Karina: -¿Para vos está mal que lo haya dicho?

Mirtha: -Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo. Es una fea palabra. Existe. Es así.

Ciudad Magazine