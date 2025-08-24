¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes

Fue detenido por manejar una motocicleta relacionada a un hecho delictivo

Tanto el rodado como el conductor están vinculados a una caso que se investiga.

Por El Litoral

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 12:37

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a una hombre que manejaba una motocicleta de dudosa procedencia en la ciudad Capital.

El operativo ocurrió en la tarde del sábado cuando efectivos realizaban un rastrillaje tras la denuncia de un hecho delictivo.

En inmediaciones de calles Francia, entre Andalucía y Cádiz, se observó a un joven que circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo XR de 150 cc. El conductor y el rodado estaban vinculados al caso que se investiga, por lo que este fue detenido y el vehículo secuestrado.

El demorado y lo secuestrado fueron dispuestos ante la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias de rigor.

