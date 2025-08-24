Fue detenido por manejar una motocicleta relacionada a un hecho delictivo

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a una hombre que manejaba una motocicleta de dudosa procedencia en la ciudad Capital.

El operativo ocurrió en la tarde del sábado cuando efectivos realizaban un rastrillaje tras la denuncia de un hecho delictivo.

En inmediaciones de calles Francia, entre Andalucía y Cádiz, se observó a un joven que circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo XR de 150 cc. El conductor y el rodado estaban vinculados al caso que se investiga, por lo que este fue detenido y el vehículo secuestrado.

El demorado y lo secuestrado fueron dispuestos ante la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias de rigor.