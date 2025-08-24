Corrientes: nuevo aumento salarial fortalece jubilaciones y el sistema previsional

El Gobierno provincial informó un incremento remunerativo para trabajadores estatales, lo que se traduce en una mejora automática en los haberes de jubilados y pensionados. Se trata, según el Ministerio de Hacienda y Finanzas, del “mejor proceso de recomposición de los últimos 20 años”.

Aumento y efecto en jubilaciones

El nuevo ajuste salarial definido para agosto impactará directamente en los recibos de los agentes activos y, en consecuencia, en el cálculo de los haberes previsionales. Desde Hacienda remarcaron que la medida “mejora cualitativamente los ingresos mensuales” y consolida la sustentabilidad del sistema administrado por el Instituto de Previsión Social de Corrientes (IPS).

Contexto económico y sustentabilidad

El ministro Marcelo Rivas Piasentini destacó que, pese al escenario nacional complejo y al reclamo pendiente ante la Corte Suprema por la deuda de Anses con el IPS, Corrientes mantiene superávit fiscal y previsibilidad financiera. “Esto nos permite sostener y fortalecer el sistema previsional provincial”, señaló.

Menos litigiosidad

Otro de los efectos señalados por Hacienda es la disminución de demandas judiciales contra el IPS. Con los aumentos salariales y la mejora en los haberes jubilatorios, los beneficiarios encuentran garantizados sus derechos sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

Proceso de recomposición

El aumento de agosto se suma a los ya aplicados en marzo y julio de este año. Según el Ministerio de Hacienda, la política salarial busca garantizar la actualización constante de los ingresos y la solidez del sistema previsional, beneficiando tanto a trabajadores en actividad como a jubilados y pensionados.