Valdés inauguró el asfaltado de la ruta 99: “Es una inversión con recursos propios"

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes el acto de inauguración del asfaltado de la Ruta Provincial N° 99, una obra que considera clave para el desarrollo de la zona metropolitana de Corrientes.

“Esta mejora de la ruta significa una mejor circulación, poder unir la Capital con la Provincia. Tenemos que pensar hacia adelante: estas son las bases para que la provincia siga construyendo su futuro”, expresó el mandatario durante el acto.

Una inversión íntegramente provincial

La obra, financiada con recursos propios y ejecutada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, demandó 6.000 millones de pesos e incluyó no solo la pavimentación sino también un amplio plan de obras hídricas y de infraestructura complementaria.

Valdés resaltó que “Podemos avanzar porque administramos bien. Estas obras no se hacían en gobiernos anteriores, y ahora que las realizamos algunos se ponen nerviosos. Vamos a seguir invirtiendo para que Corrientes no frene su progreso”.

Cómo es el nuevo tramo

El corredor vial tiene una extensión de 4,5 kilómetros y cuenta con:

Calzada asfaltada de 7 metros y banquinas pavimentadas.

Ciclovía/motovía de 1,5 metros por mano.

Señalización horizontal y vertical.

Alumbrado público y dársenas para colectivos.

Alcantarillado renovado para garantizar el escurrimiento del agua.

Además, se demolieron y reconstruyeron varias alcantarillas en puntos estratégicos, reemplazando estructuras deterioradas por nuevas de hormigón armado.