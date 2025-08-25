El nuevo Instituto Oncológico de Corrientes, un centro de referencia regional en la lucha contra el cáncer

Corrientes dio un paso importante en la lucha contra el cáncer con la inauguración del Instituto Oncológico Papa Francisco, un centro de referencia regional que se especializará en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes oncológicos.

El nuevo hospital se encuentra en la intersección de calle Suiza y avenida Chacabuco.

Construido sobre un predio de 20.000 metros cuadrados, el instituto cuenta en su primera etapa con 4.500 metros cuadrados de construcción e incorpora equipamiento con tecnología de última generación.

"Es tecnología inexistente hasta ahora en Sudamérica", afirmó el Gobierno, lo que garantiza un abordaje integral y de vanguardia para los pacientes.

El centro de salud tiene diferentes áreas:

Admisión general

Consultorios externos

Diagnóstico por imágenes

Tratamiento de radioterapia

Medicina nuclear

Mamografías

Rayos X

Sectores administrativos y de apoyo técnico

Además, se prevén futuras ampliaciones para diversificar la capacidad de atención y seguir brindando respuestas a las necesidades de la comunidad en la lucha contra el cáncer.