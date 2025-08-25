Caíto Leconte: "Mi idea es incomodar con la política, no acomodarme"

"Quiero ser diputado para acabar con los privilegios. Mi objetivo es incomodar con la política, no acomodarme", aseguró en Hoja de Ruta, el candidato a diputado por La Libertad Avanza, Caíto Leconte. En la última semana antes de las elecciones, el candidato en primer término valoró la recepción de los vecinos ante la propuesta de LLA.

"Mi compromismo es trabajar para que el mayor ajuste lo haga la política y no la gente. Tengo un compromiso con las ideas de la libertad y de llevarla a la legislatura pero también a cada municipio de Corrientes", destacó.

Leconte subrayó que en estas semanas de campaña fue recibido con mucho respeto por los vecinos de Corrientes. "Incluso ante la apatía por la política, fuimos bien recibidos. Nos contaron sus necesidades, esas que escapan de las grandes coyunturas y son del día a día", señaló.

