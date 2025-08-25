Polich cerró su campaña en la Costanera junto a los vecinos

En la recta final hacia las elecciones del 31 de agosto, Claudio Polich, candidato a intendente por la alianza Vamos Corrientes, eligió la Costanera Sur de la ciudad de Corrientes para cerrar el último domingo de campaña.

Acompañado de su compañero de fórmula, Ariel Báez, Polich recorrió el paseo costero junto a militantes, vecinos y simpatizantes, en una jornada marcada por la cercanía y el entusiasmo. Durante la actividad, entregaron boletas y mantuvieron un diálogo directo con la comunidad para dar a conocer sus propuestas de gestión.

“El contacto directo con la gente es la base de nuestro trabajo. Escuchar, sumar apoyos y seguir fortaleciendo la esperanza en un futuro mejor es lo que nos motiva a seguir caminando cada rincón de la ciudad”, afirmó Polich.

La jornada se vivió como una fiesta de participación ciudadana, donde el equipo de Vamos Corrientes renovó su compromiso de trabajar con convicción y cercanía, con el objetivo de que la ciudad continúe creciendo y generando más oportunidades para todos.