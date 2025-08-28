Canteros: "Mi primera medida será mejorar el salario de los municipales"

Gustavo Canteros, el candidato a intendente de Corrientes por ECO, reafirmó su compromiso para con los empleados municipales y aseguró que "el salario que hoy cobran es indigno"



Por eso, el candidato de Ricardo Colombi anunció que su primera medida será un aumento salarial que recomponga los salarios municipales.

"El salario que cobran es indigno, un Neike no llega a los 80 mil pesos y la media es de 240 mil pesos", se quejó.

"Mi primer medida será mejorar su salario. No se debe olvidar que cualquier persona que cobre bien prestará un mejor servicio", agregó.

No es la primera vez que Canteros afronta el desafío de mejorar el bolsillo de los correntinos. "Hemos encabezado históricas luchas por la recomposición salarial de los docentes. Sabemos de la importancia del salario digno, más en estos tiempos de crisis", dijo.

"Sabemos qué hacer para recomponer el ingreso de los municipales. Tenemos un equipo con los mejores profesionales para que Corrientes sea esa ciudad que soñamos", aseguró el candidato.