Estudiantes de la escuela Juana Manso y Bernardino Rivadavia recibieron 848 notebooks

Los alumnos de los colegios secundarios técnicos Juana Manso y Bernardino Rivadavia cuentan con nuevas notebooks. Un total de 848 computadoras fueron entregadas este jueves por la ministra de Educación, Práxedes López, quien visitó el Centro de Educación Física Nº 1 de la ciudad de Corrientes en el marco del programa Incluir Futuro. En la ocasión, la titular de la cartera educativa provincial transmitió el saludo del gobernador Gustavo Valdés, quien no pudo asistir por razones de agenda.

Seguidamente, la ministra expresó su agradecimiento a los directivos de las instituciones, a los docentes, a los preceptores y al equipo de la Dirección de Educación Física, destacando el esfuerzo colectivo que permite concretar cada instancia del programa.

En ese contexto, señaló que no solo se entregaron computadoras a estudiantes que inician la escuela secundaria, sino que también se cumplió con la entrega para quienes egresan del séptimo año de ambas escuelas técnicas, quienes habían quedado sin su dispositivo.

En detalle, se entregaron 848 notebooks a dos colegios secundarios, la Escuela Técnica Juana Manso (335) y Escuela Técnica Bernardino Rivadavia (513). De esta manera, la totalidad de los alumnos de ambas instituciones contará con una computadora, lo cual, según remarcó, “es motivo de celebración, no solo por el dispositivo en sí, sino por el acceso al conocimiento que comienza hoy”.

Inclusión y tecnología para la educación

Asimismo, subrayó que el valor del programa radica en el trabajo sostenido del Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales. En ese sentido, destacó que se viene desarrollando formación docente y promoviendo la innovación en las escuelas mediante la enseñanza de programación, robótica e inteligencia artificial, con el acompañamiento activo de los educadores.

Además, afirmó que “no hay transformación educativa sin los docentes” y que “no podemos pensar en una educación diferente sin su participación”. Recordó que Incluir Futuro nació durante la pandemia, cuando se evidenció la necesidad de enseñar de manera distinta y de garantizar herramientas para continuar aprendiendo.

Por otra parte, mencionó que los contenidos audiovisuales disponibles de primero a sexto año constituyen una estrategia pedagógica para el aula, y también para reforzar aprendizajes desde el hogar, especialmente en áreas como matemática, física e inglés.

Finalmente, se dirigió a los estudiantes, instándolos a estudiar, a esforzarse cada día y a escuchar a sus familias, docentes y directivos, ya que —concluyó— “el futuro está en sus manos”.

Acompañaron el acto el vice intendente Emilio Lanari; el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias; miembros del gabinete educativo; el director de Educación Secundaria, Sergio Gutiérrez; rectores de los colegios; autoridades municipales y público en general.