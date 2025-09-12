Valdés inauguró un Polideportivo Municipal en San Cosme

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró este jueves el nuevo Polidepotivo Municipal en la localidad correntina de San Cosme. Se trata de una obra que quiere posicionar al deporte como política de Estado.

Durante su discurso, Valdés destacó la importancia de invertir en infraestructura deportiva como una apuesta a futuro. “Es una inversión que hacemos con los recursos de todos los correntinos, destinada al aprovechamiento común y que debe ser administrada por quienes están más cerca de la comunidad, en este caso el municipio”, afirmó.

El mandatario también hizo hincapié en la necesidad de consolidar una estrategia integral que incluya la educación, los clubes y las instituciones municipales. “Desde chicos debemos inculcar el valor del deporte como parte de una vida saludable. Esta política debe estar ensamblada desde la escuela hasta el club de barrio”, señaló.

El nuevo polideportivo, ejecutado por el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), cuenta con una superficie cubierta de 1.050 metros cuadrados, tribunas con capacidad para 500 personas, sanitarios, vestuarios, cocina, depósito y boletería. El terreno fue cedido por el Municipio de San Cosme, y la intendenta Guadalupe Barrios expresó que la obra “contribuye al crecimiento de la localidad”.

Por su parte, Lizardo González, interventor de Invico, subrayó que “se trata de una infraestructura pensada para el desarrollo integral del deporte y la mejora de la calidad de vida”.

El acto contó con la presencia del gobernador electo e intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, autoridades provinciales y municipales.

El evento también contó con la participación del vicegobernador Pedro Braillard Poccard; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Henry Fick; el secretario de Deportes, Jorge Terrile; el senador nacional Mauricio “Camau” Espínola, y otras autoridades provinciales.

La habilitación del Polideportivo Municipal de San Cosme refuerza la intención del Gobierno provincial de expandir este tipo de infraestructura en toda la geografía correntina, con el objetivo de fomentar la inclusión, la salud y el desarrollo social a través del deporte.