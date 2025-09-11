¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Barrio Paloma de la Paz

Corrientes: hallaron muerto a un policía, se investigan las causas

El hallazgo del cuerpo se produjo el miércoles. Sobre el cuerpo del efectivo se realiza la autopsia médico forense correspondiente para determinar las causas de la muerte.

Por El Litoral

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 08:59

La Policía de Corrientes informó sobre el hallazgo de un efectivo muerto en la ciudad Capital. Aún se investigan las causas.

El cuerpo del agente identificado como B.J. Encina, de 27 años, fue hallado en un domicilio ubicado en calle Cartagena al 3.700, del barrio Paloma de la Paz.

El hallazgo fue denunciado por una mujer, quien ingresó al domicilio.

Aún se investigan las circunstancias de la muerte del efectivo. El cuerpo de Encina fue trasladado al Instituto Médico Forense a fin de realizarse la autopsia médico legal.

Por otra parte, se realizó el secuestro del arma reglamentaria, mientras que se realizan las diligencias pertinentes en la comisaría jurisdiccional.

 

