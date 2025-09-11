Corrientes: hallaron muerto a un policía, se investigan las causas

La Policía de Corrientes informó sobre el hallazgo de un efectivo muerto en la ciudad Capital. Aún se investigan las causas.

El cuerpo del agente identificado como B.J. Encina, de 27 años, fue hallado en un domicilio ubicado en calle Cartagena al 3.700, del barrio Paloma de la Paz.

El hallazgo fue denunciado por una mujer, quien ingresó al domicilio.

Aún se investigan las circunstancias de la muerte del efectivo. El cuerpo de Encina fue trasladado al Instituto Médico Forense a fin de realizarse la autopsia médico legal.

Por otra parte, se realizó el secuestro del arma reglamentaria, mientras que se realizan las diligencias pertinentes en la comisaría jurisdiccional.