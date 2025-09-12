¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

puente Chaco-Corrientes Guaraní Valdés
puente Chaco-Corrientes Guaraní Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 12 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 07:00

Valdés llega a Córdoba y amplía su influencia nacional en el grupo Provincias Unidas

Lo hallaron culpable del abuso sexual a una joven de 13 años en una parada de colectivos

CLA, un Mercedes que invita a entrar al segmento premium

Valdés entregó viviendas en San Cosme y habilitó 13 km de ripio de la Ruta N° 1

Corrientes: más de 700 caballos fueron rescatados del maltrato y reubicados en un campo

Negaron la libertad condicional a un exCoronel condenado por la Masacre de Margarita Belén

Gallardo incluye a Juan Cruz Meza en la lista de la Copa Libertadores

Ituzaingó se viste de fiesta para vivir su XIII Fiesta Nacional de la Yerra y la Doma

Tajy a Europa: “Llevamos nuestra música, pero queremos difundir el chamamé al mundo"

Paro y ruidazo nacional contra el veto a la ley de financiamiento del Hospital Garrahan

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD