Corrientes: detienen a dos jóvenes tras chocar en moto contra un móvil policial

Dos jóvenes fueron aprehendidos en el barrio Nuevo de la ciudad de Corrientes luego de un incidente que involucró a un móvil policial.

Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles en las calles Renacimiento y Palermo, cuando efectivos de la Comisaría 18° Urbana acudieron al lugar tras ser alertados por un supuesto inconveniente vecinal.

Según señalaron funetes policiales a El Litoral, los sujetos a bordo de una motocicleta y un vehículo de la fuerza colisionaron por causas que aún se investigan. Tras el impacto, ambos jóvenes abandonaron su rodado e intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente alcanzados por los efectivos.

El procedimiento y la detención

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 14, cuando varias unidades policiales acudieron al lugar para resolver la situación. El joven, que intentó escapar de la escena, fue finalmente aprehendido y, junto con su motocicleta, fue puesto a disposición de la Justicia.

A disposición de las autoridades judiciales

Los detenidos fueron trasladados a la mencionada dependencia policial y quedó a cargo de las autoridades judiciales en turno para continuar con las diligencias del caso.

Además, fuentes ligadas a la investigación señalaron que ambos tenían antecedentes.