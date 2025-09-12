Cómo será el operativo policial de la Peregrinación hacia la Basílica de Itatí

El Ministerio de Seguridad de la Provincia en conjunto con la Policía de Corrientes informaron cómo desplegarán el operativo este viernes y sábado en la 37ª Peregrinación Policial a Pie a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí. La tradicional caminata se hará bajo el lema “María de Itatí y la familia policial, peregrinos de esperanza”

El evento congrega a numerosos fieles, tanto integrantes de la fuerza como familiares y allegados, que realizan el recorrido a pie desde la ciudad de Corrientes hasta Itatí. Por la magnitud del desplazamiento y su desarrollo por rutas nacionales y provinciales, se ha previsto un plan operativo integral para preservar la seguridad de los peregrinos y garantizar un tránsito vehicular ordenado.

Seguridad y prevención

El operativo se desplegará desde la mañana de este viernes hasta la total desconcentración de los participantes el día sábado. Incluye la participación de diversas dependencias policiales, fuerzas de seguridad nacionales (como Gendarmería), organismos de asistencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios), y autoridades municipales y provinciales.

Entre las medidas adoptadas se destacan:

Despliegue de móviles policiales de apertura y cierre de la columna de peregrinos.

Uso de drones de vigilancia operados por personal especializado.

Controles fijos y móviles en puntos estratégicos, especialmente en el Parador “San Luisito” y zonas de descanso y alimentación.

Señalización preventiva sobre rutas Nacional Nº12 y Provincial Nº20 , entre otras.

Coordinación con municipios como San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria e Itatí.

Además, se realizarán tareas de regulación y redireccionamiento del tránsito, con el fin de evitar incidentes o congestiones durante el avance de la peregrinación.

Cronograma:

Viernes 12 de septiembre

07:30: Salida de la imagen de la Virgen desde la Jefatura de Policía (Corrientes Capital).

08:30: Desayuno comunitario en la zona de la balanza.

12:00: Almuerzo en estación de servicio (km 20).

17:30: Merienda y llegada al Parador “San Luisito” .

19:00: Santa Misa y cena en el Parador .

22:00: Actividad musical.

00:00: Cese de actividades y descanso.

Sábado 13 de septiembre