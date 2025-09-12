Valdés llega a Córdoba y amplía su influencia nacional en el grupo Provincias Unidas

n El gobernador Gustavo Valdés confirmó que estará este viernes en Córdoba para participar de una reunión con otros mandatarios provinciales, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas con el Gobierno de Argentina. Señaló que el encuentro buscará articular políticas comunes y resolver temas pendientes con el gobierno nacional.

Los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas (PU) compartirán este viernes una foto en clave política en medio de los chispazos con Javier Milei, quien busca reencauzar el diálogo con los distritos tras la dura derrota libertaria en las elecciones bonaerenses. El encuentro tendrá lugar en la Exposición Rural de Río Cuarto, Córdoba, con el mandatario local, Martín Llaryora, como maestro de ceremonias. Será la primera demostración luego de que el Presidente vetara la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Además de Llaryora y Valdés, asistirán al evento los jefes provinciales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy)), todos integrantes del flamante espacio que se plantea como una tercera vía a la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. Los únicos ausentes será el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal, afectados a quehaceres domésticos en la Patagonia.

La jornada comenzará a las 8:30, con un desayuno de trabajo compartido entre los líderes e intendentes, que se desarrollará en el Hotel La Urumpta, Rio Cuarto. Luego, habrá una reunión con la comisión de la Sociedad Rural de Río Cuarto, más la Mesa de Enlace provincial y nacional, en La Rural de la ciudad. Al término, los mandamases brindarán una conferencia de prensa conjunta.

También será de la partida el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, quien encabeza la boleta a diputados nacionales de Provincias Unidas en el distrito. Es, además, uno de los articuladores del espacio. Precisamente, Schiaretti participó de un encuentro con dirigentes de procedencias diversas para profundizar en el armado. De la misma participaron Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer.

Allí acordaron "defender el presupuesto de universidades, del Garrahan, y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN". "Mientras Milei ajusta y abandona, nosotros vamos a insistir", publicó Randazzo en sus redes sociales, en un espaldarazo al reclamo de los gobernadores.

Como contrapartida, el Gobierno nacional inauguró su “mesa federal”, con la que pretende retomar el diálogo con los jefes provinciales. El mesa fue presidida por el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y exhibió una foto flaca, ya que solo invitaron a la Casa Rosada a Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Todos ellos suscribieron acuerdos electorales con La Libertad Avanza en sus distritos. En el cónclave también estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular de Hacienda, Luis Caputo.

El punto de inflexión tuvo lugar el domingo pasado, con la estruendosa derrota libertaria en la provincia de Buenos Aires en manos del peronismo. A partir de entonces, la gestión libertaria buscó reactivar las conversaciones con los distritos, que, indistintamente de los pelajes, salieron a remarcar que el Presidente debe "escuchar el mensaje". Hasta el momento, LLA perdió 8 de las 10 elecciones que hubo en 2025. Solo logró victorias en Chaco -en alianza con el gobernador Zdero- y en Caba, con una oferta autóctona.

Apenas se conocieron los primeros números en PBA, los caciques de Provincias Unidas salieron a tuitear en manada. "En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas", comentó Llaryora en la ocasión.

Gustavo Valdés, en tanto, dijo: “Hace falta más humildad y sensatez para escuchar al interior del país, que produce y trabaja todos los días para sacarlo adelante”.

“Es hora de dejar atrás las peleas y construir una verdadera agenda federal que impulse el desarrollo, la producción, la generación de empleo y mejores oportunidades para todos los argentinos”, completó.

Desde las administraciones provinciales destacaron la presencia de Caputo, ya que muchos de ellos tienen reclamos sobre pago de obras que se adeudan o de autorizaciones de créditos en organismos internacionales.”Todos trámites parados”, señalaron. Desde el oficialismo, además, pusieron el acento en “los peligros de abandonar el déficit fiscal y los peligros que implican leyes que perjudiquen el equilibrio presupuestario”.

“Una vez más, el mensaje fue claro: Sin gestión y sin diálogo no hay futuro. Los argentinos no quieren más confrontaciones innecesarias, necesitan hechos. Necesitan ser escuchados”, se sumó el jujeño Carlos Sadir, de la UCR.

El último encuentro que mantuvieron los gobernadores tuvo lugar semanas atrás en Corrientes, durante el cierre de campaña de Juan Pablo Valdés, antes de las elecciones que lo consagraron como futuro primer magistrado. Allí, Gustavo Valdés, actual mandatario correntino, oficializó su desembarco en Provincias Unidas.

Vetos

Consultado Valdessobre los recientes vetos del presidente, expresó que “es una facultad del presidente” aunque cuestionó la posibilidad de judicializar las decisiones del Congreso. “Me parece que el camino de la judicialización es una deformación de la Constitución y hasta un abuso por parte del Poder Ejecutivo nacional”, sostuvo.

Valdés advirtió que si el Congreso insiste en los proyectos con más de dos tercios de los votos, el presidente debe acatar esas leyes. “Si esa aplicación decide judicializarla el presidente, me parece que se está yendo hacia otro lado”, afirmó.

En este sentido, llamó a respetar el equilibrio de poderes y los mecanismos constitucionales, destacando que la judicialización de decisiones legislativas podría afectar el funcionamiento de la república. Aseguró que los gobernadores han planteado sus posiciones de manera institucional y esperan respuestas del gobierno central.

Al ser consultado sobre la designación de un nuevo ministro del Interior, señaló que se trata de “una decisión nacional” y que no cuestiona la organización del Poder Ejecutivo. Sin embargo, reclamó “respuestas concretas” en materia de obras de infraestructura vial que considera urgentes.

Presupuesto nacional

Valdés expresó su preocupación por el estado de las rutas nacionales que atraviesan Corrientes, como la Ruta Nacional 14, y advirtió que su deterioro genera accidentes y encarece el transporte. “Necesitamos tener las rutas en condiciones y necesitamos que el gobierno dé respuestas concretas a hechos que son concretos”, afirmó.

En cuanto a las cuentas públicas nacionales, sostuvo que la presentación de un presupuesto es “el primer parámetro” para ordenar el país. “Para una Argentina que se precie de ser seria es fundamental”, señaló, y recordó que Corrientes nunca dejó de tener presupuesto aprobado.

Valdés destacó que contar con un presupuesto permite conocer los ingresos previstos, el destino de los gastos y la visión del gobierno, lo que genera confianza para las inversiones. Subrayó que la ausencia de un presupuesto nacional durante dos años dificultó la planificación económica y el desarrollo.

Finalmente, explicó que la elaboración del presupuesto provincial para el próximo año dependerá de los lineamientos nacionales. “Vamos a tratar de armonizar con la ley de responsabilidad fiscal que tenemos vigente en la Argentina para elaborar un presupuesto acorde con nuestras necesidades el año que viene”, concluyó.