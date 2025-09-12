Corrientes: una camioneta chocó contra una moto y una persona está grave

La Policía de Corrientes informó que este miércoles una camioneta chocó contra una moto en la localidad correntina de Monte Caseros. Como consecuencia del impacto, el conductor del porte menor resultó gravemente herido.

El siniestro se produjo al rededor de las 11 cuando, en en la intersección de las calles Colón y El Maestro, una camioneta marca "Toyota Hilux", conducido por un hombre de 63 años colisionó contra un motociclista de 39.

Tras presentar herdias graves, el motociclista fue asistido en el lugar y trasladado al nosocomio local, donde se confirmó la gravedad de sus heridas.

En el lugar del hecho se realizaron las pericias correspondientes y tomó intervención la Unidad Fiscal en turno.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente y llevar adelante los trámites legales pertinentes.