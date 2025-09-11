Tajy a Europa: “Llevamos nuestra música, pero queremos difundir el chamamé al mundo"

El trío correntino Tajy emprenderá en octubre su primera gira europea bajo el nombre “Raíz Chamamé – Europa Tour 2025”. La propuesta los llevará durante tres semanas a recorrer España, Austria, Hungría, República Checa y Francia, con presentaciones en teatros, salas de concierto y espacios educativos.

Integrado por Belén Arriola (violín), Alejandro “Tato” Ramírez (acordeón) y José Víctor Piñeiro (guitarra), esta vez acompañados por el contrabajista Federico Mayuli, el grupo apuesta a la autogestión y a la difusión internacional del chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2020.

“El repertorio central será Raíz Chamamé, nuestro disco más chamamecero, pero también llevamos obras propias y algunas vinculadas a la identidad latinoamericana, porque creemos que la sonoridad de nuestro trío dialoga con las culturas centroeuropeas”, explicó Piñeiro en diálogo con Hoja de Ruta.

Además de los conciertos, la gira tendrá un fuerte componente pedagógico y cultural: presentaciones de libros, charlas en escuelas de música y la proyección de un documental producido por el grupo. “No es solo una gira artística, sino una acción concreta de difusión del chamamé en el marco de su reconocimiento como patrimonio cultural”, agregó el guitarrista.

Un concierto de despedida

Antes de partir, el 5 de octubre, Tajy ofrecerá un recital en La Felipa, Corrientes, que será tanto un encuentro con el público como una instancia de recaudación para cubrir los costos de la gira. “Es una producción autogestionada y buscamos apoyo de sponsors o particulares que quieran sumarse a este proyecto”, señaló Piñeiro.

El grupo invita a seguir sus novedades y colaborar a través de sus redes sociales: Tajy Oficial (Instagram y Facebook).