Curuzú Cuatiá: en un allanamiento incautaron droga, celulares, dinero y una pava eléctrica

La Policía de Corrientes llevó a cabo dos allanamientos este miércoles en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá en la que se detuvo a dos personas por poseer en su domicilio gran cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos y diversos elementos relacionados a una causa judicial que se investiga.

El primer procedimiento se realizó alrededor de las 15:50 en una vivienda ubicada en calle Posadas al 1800, donde se incautó una pava eléctrica metálica con mango rojo.

El segundo allanamiento tuvo lugar en el asentamiento conocido como Yagua Rincón, entre las calles Alberti y Pasaje 12 de Agosto. Allí se hallaron 27 envoltorios con sustancia vegetal (presumiblemente marihuana), 15 con polvo blanco, dos bolsas con restos vegetales (de 59 y 27 gramos), una balanza digital, una pipa metálica, y una suma de $521.800 en efectivo.

Además, se secuestraron cuatro paquetes de bicarbonato de sodio, un frasco metálico con hojas picadas (203 gramos), cinco teléfonos celulares, una mochila con dinero en billetes de distintas denominaciones y una bolsa con 59 filtros de cigarrillo.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso el secuestro de los elementos y la detención preventiva de dos hombres, en el marco de la causa en curso.