Crisis en ELI: dirigentes renunciaron tras la dura derrota electoral

El partido Encuentro Liberal (ELI) de Corrientes atraviesa una crisis interna, luego de que un grupo de dirigentes presentara su renuncia al espacio tras la estrepitosa derrota en las elecciones del pasado 31 de agosto. En la contienda provincial, la alianza La Libertad Avanza, que integraba ELI, salió cuarta y no superó los 10 puntos.

El documento, dirigido al presidente del partido, Pedro Cassani, lleva la firma de referentes de peso como Emilio Lanari, Miguel Salvarredy y Emilio Breard, entre otros.

En la carta, los dirigentes afirman que la decisión se tomó tras una “profunda reflexión” sobre las decisiones tomadas en la última elección y la “nula libertad” que se otorgó a cada localidad para celebrar alianzas locales.

“El cambio de rumbo ya no nos representa”

El documento señala que la situación obligó a cada dirigente a elegir entre la “gestión realizada y el espacio político”, y que el “cambio de rumbo ya no representa a los valores y los ideales que llevaron a ser grande a este partido”.

Por ello, los referentes liberales concluyen que ya no pueden seguir formando parte del espacio, pero aseguran que su compromiso de seguir trabajando por los valores del Liberalismo y el Federalismo de Corrientes continúa.