¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes frutihortícola Omar Larroza
Policía de Corrientes frutihortícola Omar Larroza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Emilio Lanari se aleja de Encuentro Liberal: "Presenté mi renuncia a cargos partidarios"

El viceintendente de Corrientes informó su decisión a través de sus redes sociales.

Por El Litoral

Martes, 10 de junio de 2025 a las 12:44

A través de sus redes sociales, Emilio Lanari informó este martes que renunció a los cargos partidarios que ocupaba en Encuentro Liberal (ELI), espacio en el que estuvo por casi 11 años.

La publicación en X dice: "Hoy presente mi renuncia a los cargos partidarios  con los cuales fui honrado durante este tiempo".

Lanari justifica su decisión al decir que “he llegado a la conclusión que el proyecto en el cual está embarcado nuestro partido no coincide con los objetivos que hemos desarrollado  durante los últimos 11 años”.

A pesar de estar oficialmente por fuera del partido, Lanari afirmó que “seguiré bregando, desde otro lugar, por los ideales y fundamentos bajo los cuales fue fundado Encuentro Liberal”.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD