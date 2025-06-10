Emilio Lanari se aleja de Encuentro Liberal: "Presenté mi renuncia a cargos partidarios"

A través de sus redes sociales, Emilio Lanari informó este martes que renunció a los cargos partidarios que ocupaba en Encuentro Liberal (ELI), espacio en el que estuvo por casi 11 años.

La publicación en X dice: "Hoy presente mi renuncia a los cargos partidarios con los cuales fui honrado durante este tiempo".

Lanari justifica su decisión al decir que “he llegado a la conclusión que el proyecto en el cual está embarcado nuestro partido no coincide con los objetivos que hemos desarrollado durante los últimos 11 años”.

A pesar de estar oficialmente por fuera del partido, Lanari afirmó que “seguiré bregando, desde otro lugar, por los ideales y fundamentos bajo los cuales fue fundado Encuentro Liberal”.