Corrientes: el puerto de la capital registra récord de movimientos y potencia la economía

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, subrayó este martes el notable crecimiento de la actividad portuaria en la provincia, al señalar que el sector atraviesa “un momento sin precedentes” en su desarrollo.

Desde julio de 2024, el puerto de la capital correntina registra un movimiento promedio de 1800 TEUs (Unidades Equivalentes a Veinte Pies) por mes, lo que posiciona a Corrientes como un punto clave dentro de la hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales rutas fluviales de comercio en Sudamérica.

“Corrientes crece con visión, con planificación, con inversiones y trabajo”, expresó Valdés, al destacar que la provincia avanza en la modernización de su infraestructura portuaria, con impacto directo en la logística, el comercio exterior y la generación de empleo.

La consolidación del puerto capitalino marca un salto estratégico en el desarrollo económico de Corrientes, potenciando su integración regional y su papel dentro del sistema productivo y exportador del Litoral.