Corrientes: alerta amarilla por tormentas fuertes y advierten la llegada de bajas temperaturas

Luego de la llovizna caída al principio de semana y de las temperaturas templadas, pronostican para este miércoles tormentas aisladas durante la mañana y tarde con un 70% de probabilidad, mientras que por la noche se intensificarán con vientos del sur de 60 kilómetros por hora. La masa de aire estará acompañada de una disminución de las mínimas que se podrá sentir a partir del jueves.

El pronóstico indica que para este miércoles la temperatura oscilará entre los 18ºC y 24ºC. Con el desarrollo de tormentas durante la jornada. Para el jueves estas condiciones seguirán, con tormentas fuertes por la madrugada que luego podrían pasar a chaparrones y lluvias aisladas. El termómetro variará de 16ºC a 11ºC.

El SMN emite alerta amarilla para casi toda la provincia

Según el organismo nacional, la alerta amarilla se prevé en casi todo el territorio correntino para este miércoles e indica que: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, agregaron.