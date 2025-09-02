Un psicólogo va a juicio por el abuso sexual de un menor en Corrientes

Este lunes concluyó la etapa de investigación preparatoria, tras lo cual se encamina hacia el juicio un grave caso de abuso sexual por parte de un psiclólogo hacia un menor con discapacidad, denunciado hace siete meses en la localidad de Itá Ibaté.



En tal sentido se desarrolló el acto de "control de acusación", ante el juez de Garantías Leandro Andrés Maciel.

Asistieron la titular de la Ufic Nº 3 María Andrea González, el Ministerio Público Tutelar N° 5 a cargo de Ana Inés Alvira y en representación de la víctima, el abogado Raúl Aníbal Sotelo.



Además, estuvieron los defendores oficiales Félix Enrique Pérez Díaz y María Marta Correa, en la defensa del imputado Ricardo Daniel Chercasky, según datos a los que accedió El Litoral.



En la ocasión se reunieron todas las pruebas para fundar la acusación, con la presentación de evidencias hacia el profesional que aparece imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", enmarcado en el artículo 119, 3er párrafo, del Código Penal, atribuible al imputado en calidad de autor material.

Según el expediente, el psicólogo prestaba servicios en el hospital de Itá Ibaté, en tanto que la denuncia se radicó el 20 de enero del 2025.



Cabe señalar que la defensa del acusado, durante la audiencia se opuso a la acusación al argumentar de que "no se pudo acreditar la materialidad del hecho", y en consecuencia pidió "el sobreseimiento" de su cliente basándose en lo que consideraba "insuficiencia de evidencias sustentables".



Sin embargo el juez resolvió no hacer lugar al planteo y dar por "realizada la formal aduencia de de control de acusación", requerida por el Ministerio Público, tras lo cual la causa se encaminará hacia el juicio oral.