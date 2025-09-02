†

JUAN CARLOS DOUFFORT

Q.E.P.D.

Falleció el 03/08/2025. Su esposa Elda Jara de Douffort y su hijo Gustavo Douffort participamos con profundo dolor, su partida de este mundo ocurrido el 03 de agosto de 2025.

Juan Carlos se fue, pero nos dejó el legado de su hombría de bien, el cariño inmenso que sentía por todos sus seres queridos, especialmente por sus nietos Máximo y Bautista Douffort, que fueron su orgullo. Lo recordaremos por siempre porque supo hacer de la Amistad un culto; por su amor por la Naturaleza, las plantas, las flores, como paisajista que fue. Porque fue el Maestro que con humildad y responsabilidad ofreció más de treinta años al servicio de la Educación Correntina, llegando a su escuela rural hasta en días de lluvia, barreando caminos para estar con sus alumnos. Y como Director ejemplo de sus maestros y comunidad. Muchos lo recordaran como excelente bailarín de Tango y Salda, luciéndose en distintos escenarios de esta ciudad y también en el exterior y con la misma elegancia bailaba el vals y el chamamé. Muchos otros lo recordaran también como el querido peluquero de caballeros, tan amigo de sus clientes.

Fue hijo dilecto de Nuestra Señora del Rosario, acompañándola todos los años en sus peregrinaciones a Itatí.

Esto y mucho más, de sus palabras y de sus silencios, recordaremos con añoranzas. La nochecita de un domingo lo llevo para siempre. TE AMO MI AMOR, que Dios guarde tu alma!! Te recordare siempre por tu infinita bondad. Te extrañaremos!!! Invitamos a familiares y amigos a la Santa Misa que se oficiara en su memoria el miércoles 03 de septiembre a la hora 20, en la Iglesia Catedral, al cumplirse un mes de su partida. c/420