Recordando a Elsa Romero Feris

Nadie olvida ese fatídico 2 de septiembre de 2007, que golpeó muy fuerte. Elsa Blanca Romero Feris se despedía con apenas 62 años. La tristeza y el vacío de su ausencia invadió todo y como cada 2 de septiembre. Su cálidez, solidaridad y cariño perduran en el tiempo pese a su ausencia física. La dulce Elsa vive en los recuerdos de cada uno de quienes tuvieron el placer de conocerla y en sus obras, un faro para todos.

De Juan Romero y Adela Feris, sus padres, aprendió el apego por el trabajo y el servicio a los demás. Fue una de las primeras damas de la región en apoyar y difundir las actividades de las mujeres, algo disruptivo para la época. Contribuyó con los emprendimientos de la familia y dirigió el diario El Litoral.

Rompió esquemas e imposiciones culturales en cada uno de sus emprendimientos. Sorprendió a todos al inaugurar un espacio dedicado a lo femenino: La Casa de la Mujer, lugar de encuentro donde se capacitó en varias disciplinas.

Luego creó el suplemento Mujer que se publicaba en este medio. Fue una mujer audaz y muy capaz, fue siempre inclusiva, no supo distinguir credos, sexo, raza, ni condición social. Cuanta falta hace hoy, una mujer como ella.

Siempre de espíritu solidario, Elsa promovió diversas iniciativas y actividades sociales en Corrientes. Supo ganarse el respeto y el afecto de la comunidad y el amor de cada uno de los integrantes de su familia.

Apasionada, laboriosa, diligente, promovía equipos de trabajo y no descuidaba ningún detalle. Era su característica, una fuerte personalidad y una enorme sensibilidad humana, la destacaron siempre, aún hoy, 16 años de su partida.

No abundan las fotos que la inmortalizan, pues poco le agradaban. Prefería la humildad, el trabajo duro y que las obras hablen. Son imborrables su empuje, energía y creatividad.

Nunca bajó los brazos y sus obras siguen vigentes. Su sonrisa acompaña siempre a los amigos, hermanos, primos y sobrinos. Su amor perdura hoy y siempre.