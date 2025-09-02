Se hacía pasar por Policía y era buscado por tentativa de homicidio

Un hombre de 67 años fue demorado en el barrio Esperanza de la Capital correntina por personal de la Comisaría 14° Urbana, luego de un llamado del Servicio Integral de Seguridad 911, que alertaba de la presencia de un individuo que se hacía pasar por Policía.



Una vez identificado saltó que era requerido por un oficio del Juzgado de Instrucción Nº4 Corrientes, por una causa de "tentativa de homicidio, paradero y detención".



Un patrullero había acudido a la casa de una persona apodada "Ballena", situada en la zona del asentamiento, donde se hallaba el sospechoso. Los uniformados, al arribar observaron a una hombre que manifestaba ser funcionario policial y que argumentaba que se habia perdido.



Por ello primeramente fue llevado hasta la dependencia policial, donde ingresaron sus datos personales con el DNI al sistema de antecedentes y saltó que se domicilia en la localidad de Riachuelo y que era requerido por la Justicia.



Al ser consultada la Fiscalía dispuso que continúe en libertad pero que quede a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

