Vischi y Catalán se reúnen para dialogar sobre obras clave para Corrientes

El senador nacional por Corrientes, Eduardo “Peteco” Vischi, se reunió en Buenos Aires con el nuevo Ministro del Interior, Lisandro Catalán. En lo que supuso su primer encuentro oficial, Vischi destacó la "buena predisposición al diálogo" del funcionario y su "mirada federal" hacia las provincias.

“Mantuvimos un encuentro positivo con el Ministro del Interior, con quien ya nos conocíamos desde su anterior función como vicejefe del Interior. Se mostró muy bien predispuesto al diálogo y a la posibilidad de desarrollar un trabajo coordinado, enfocado en propuestas que tengan por objetivo apuntalar el desarrollo estratégico de las distintas regiones de nuestro país”, indicó el legislador correntino.

Durante la reunión, Vischi planteó a Catalán la posibilidad de que visite Corrientes próximamente para continuar el diálogo sobre las obras que la provincia necesita. En particular, remarcó la importancia de proyectos como el Puente Internacional de Paso de los Libres y el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR).

Presupuesto 2026

El presidente del bloque de senadores radicales también se refirió al reciente envío del Presupuesto 2026 por parte del Poder Ejecutivo, señalando que se trata de una herramienta fundamental para la previsibilidad provincial. “Que Catalán manifieste esta apertura al diálogo y mantenga reuniones con quienes tenemos la responsabilidad de representar a las provincias en el Congreso, es muy bueno. Este puede ser un punto de inflexión para retomar ese trabajo conjunto”, concluyó Vischi.