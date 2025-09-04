Rechazo al veto de Milei: cómo votaron los senadores correntinos la Emergencia en Discapacidad

El gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés en el Senado nacional, que rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad. La norma, que actualiza aranceles para los prestadores de servicios y crea una pensión no contributiva, ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados y con esta nueva ratificación, queda plenamente vigente.

Los tres senadores que representan a la provincia de Corrientes votaron a favor de sostener la ley: Gabriela Valenzuela y Eduardo "Peteco" Vischi (ambos de la UCR), y Carlos Mauricio Espínola, quien es considerado un nuevo aliado del oficialismo provincial.

Foto: La Nación

El conflicto entre el Gobierno y el Congreso

La iniciativa había sido aprobada en julio, pero el Poder Ejecutivo la vetó bajo el argumento de que atentaba contra el equilibrio fiscal. Esta postura fue cuestionada por diversos sectores políticos y sociales que apoyan la medida.

Con el voto de hoy en el Senado, el Congreso de la Nación ratificó su posición. Hace dos semanas, la Cámara de Diputados había dado el primer paso con 172 votos a favor y 73 en contra.