El peronismo de Corrientes homenajeará a Tury Perié y Araceli Méndez de Ferreyra

El Partido Justicialista de Corrientes realizará un homenaje en memoria del histórico dirigente Hugo “Tury” Perié y de Araceli Méndez de Ferreyra, abogada y ex diputada nacional, comprometida con la defensa de presos políticos y referente del movimiento nacional y popular, informaron fuentes partidarias.

El acto se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre a las 19 horas, al cumplirse 10 años del fallecimiento de Tury Perié y tras la reciente partida de Méndez de Ferreyra, quienes compartieron una intensa militancia y formaron parte del bloque de Diputados Nacionales que acompañó las políticas del presidente Néstor Kirchner.

"Ambos dirigentes dejaron una huella imborrable en la historia política de Corrientes. Entre sus principales luchas, se destaca la movilización de 1999 y la posterior conformación de un gobierno de coalición que marcó un antes y un después en la provincia", informó el PJ.

Y añadió que "el homenaje busca reivindicar su legado como figuras fundamentales en la incorporación de Corrientes al proyecto nacional y popular encabezado por Néstor Kirchner, y continuado por Cristina Fernández de Kirchner".

“Este reconocimiento es una forma de volver a las raíces de nuestro movimiento, revalorizando a quienes se comprometieron con la construcción de un país más justo y equitativo”, expresaron desde el peronismo correntino.