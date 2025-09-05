Boca Unidos visita Formosa con el objetivo de asegurarse el primer lugar

Con la permeancia y la clasificación a la próxima fase asegurada, Boca Unidos ahora tiene como objetivo quedarse con el primer puesto de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol.

Este sábado, en uno de los adelantos de la octava fecha, penúltima, Boca Unidos visitará a Sol de América de Formosa. El encuentro dará inicio a las 19 y contará con el arbitraje de Enzo Silvestre de la Liga de Santa Fe.

Para la presentación en la capital formoseña, la dupla técnica que conforman Rolando Ricardone y Cristian Núñez tendrán dos bajas: Ataliva Schweizer y Diego Sánchez Paredes, en los dos casos por llegar al límite de la tarjetas amarillas.

En tanto que regresa al equipo, el volante Rodrigo Navarro.

La gran producción en la Reválida, donde ganó seis de los siete partidos disputados, le permitió a Boca Unidos asegurarse su continuidad en la categoría y también clasificar a los playoffs.

Los dos objetivos los logró de manera anticipada y ahora se trazó nuevas metas. El primero es mantener la cima del grupo para buscar un mejor cruce en el inicio del camino por el segundo ascenso.

Con una nueva victoria, Boca Unidos se asegurará la primera ubicación de la zona y también de la Reválida sin depender de otros resultados.

Por su parte, Sol de América necesita la victoria para mantenerse dentro de los cinco mejores del Grupo B, es decir, seguir en zona de clasificación.

En Formosa, Boca Unidos llegará con dos bajas obligadas respecto al equipo titular que presentó en el triunfo del pasado fin de semana frente a Mitre de Posadas.

No podrán jugar los suspendidos, por llegar a las cinco amarillas, Ataliva Schweizer y Diego Sánchez Paredes.

Para cubrir esos lugares, entre los convocados aparecen Marcos Fissore y el volante Sebastián Navarro que se había lesionado en el encuentro contra Crucero del Norte por la sexta fecha y no pudo jugar el pasado fin de semana.

En tanto que seguirán ausentes Raúl Albornoz y Antonio Medina que se recuperan de lesiones musculares y recién podrían volver en el inicio de la próxima fase.

El plantel correntino, con 20 jugadores, emprenderá el viaje hasta Formosa este sábado a partir de las 14.

El resto de la fecha

La apertura de la octava fecha de la Reválida en el grupo B se dará este sábado desde las 16, cuando Crucero del Norte reciba a Sarmiento de Resistencia con el arbitraje de Lautaro Castañola.

Mientras que el domingo 6 se disputarán tres encuentros.

A las 15.30, Mitre de Posadas será local de El Linqueño con el arbitraje de Guillermo González.

Desde las 16, habrá dos partidos. Sportivo Las Parejas recibirá a Ben Hur de Rafaela (Diego Novelli) y Gimnasia de Concepción del Uruguay será local de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Marcos Liuzzi).

