Escándalo de los audios: abrieron el celular del segundo de Diego Spagnuolo en la Andis

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), logró abrir sin dificultad el celular de Daniel Garbellini, quien trabaja con Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Como fue un dispositivo entregado encendido y con la contraseña, fue el que menos trabajo demandó. El informe fue proporcionado al fiscal federal, Franco Picardi.

El análisis de la extracción forense de los teléfonos celulares en el marco de la causa por presuntos hechos de corrupción alrededor de los contratos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina SA, es una tarea que la fiscalía debe realizar o delegar en la Datip.

La tarea de análisis sobre el contenido de los teléfonos de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, aún no inició. Hay un celular que no puede abrirse: el de Emmanuel Kovalivker, ya que no se cuenta con la tecnología para lograr extraer la información de un teléfono de alta gama como el que tenía el empresario cuando lo requisó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex titular de la Andis entregó su celular aún con batería pero no quiso brindar la contraseña del mismo. Como se dio a conocer la semana pasada, el informe inicial de la Datip expuso que había información borrada en el dispositivo, pero que por carecer de la tecnología requerida, era imposible poder rastrear aquello que se eliminó del teléfono.

La situación, en principio, es diferente a lo que ocurrió con el dispositivo electrónico propiedad de Garbellini. La extracción forense está en manos de la fiscalía de Franco Picardi.