Tenía prohibición de salida de Corrientes y fue demorado en el Chaco

En un operativo realizado por la Policía del Chaco sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1102.5, detuvieron a un hombre que no podía salir de la provincia de Corrientes por orden judicial, sin embargo fue sorprendido en pleno viaje rumbo a la provincia de Formosa.



Se trató de un trabajo realizado por personal de la Policía Caminera y efectivos de la Comisaría de Puerto Eva Perón, quienes llevaban a cabo un control de documentaciones personales y verificación de la legal procedencia de los vehículos que circulaban por el transitado corredor vial.



El procedimiento se realizó cerca de las 11 de este viernes, cuando los agentes interceptaron una Renault Kangoo que se dirigía en dirección Norte hacia la ciudad de Clorinda, limpitrofe con la República del Paraguay.



Al verificar los datos del conductor en el sistema, confirmaron que el hombre de 39 años, tenía vigente desde septiembre de 2024 una prohibición de salida de la provincia dispuesta por el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 de Corrientes.



En consecuencia se dio intervención a las autoridades judiciales de la vecina provincia que a su vez ordenaron que se proceda a la demora del acusado, hasta tanto se clarifique su situación legal.

Lo trasladaron hasta la dependencia policial junto al vehículo en el cual se desplazaba, donde permanece alojado.