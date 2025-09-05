En Goya se define el Provincial del básquetbol femenino

La definición del torneo Provincial de básquetbol femenino, para la primera división, se disputará este fin de semana en Goya. Serán cuatro los equipos que lucharán en cancha de AGDA por el título de la temporada

Hércules y Malvinas 1536 Viviendas de Capital, junto a Unión y el local, AGDA de la ciudad de Goya serán los protagonistas de la dos jornadas de la instancia decisiva del certamen que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes.

Los equipos capitalinos llegan a esta instancia como invictos (6-0) en sus respectivos grupos, mientras que los conjunto goyanos quedaron con un registro de 4-2, en la fase clasificatoria.

Este sábado, a las 11, abrirán el Final Four Hércules y Unión. Mientras que desde las 12,30 jugarán AGDA y Malvinas 1536 Viviendas.

La segunda fecha será por la noche a partir de las 20.30 con los cruces entre ganadores y perdedores de la primera jornada.

La tercera y última fecha será el domingo desde las 17.