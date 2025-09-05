Con drones y rastrillajes sigue la búsqueda de un sereno en Santo Tomé

Este viernes se continuó con la búsqueda de Alberto Camargo (55), por la zona rural de Santo Tomé, el hombre que desapareció de manera enigmática el pasado 28 de agosto cuando fue llevado a trabajar como sereno a la estancia "Doña Benita", ubicada a 50 km de la ciudad por la Ruta Provincial 40.



Hasta el momento, los únicos hallazgos consisten en una frazada y un cuchillo con vaina encontrados a aproximadamente mil metros de la casa principal. Ante la falta de respuestas concretas de su paradero los rastrillajes siguen por tierra y por aire, con drones.



Las autoridades temen que Camargo haya podido caer en alguno de los bañados o pajonales altos de la zona, o incluso haber sufrido un ataque de animales salvajes.



Pese al trabajo desplegado solicitan colaboración a la comunidad. Quienes puedan aportar información deben comunicarse con la Comisaría nº 3756-420607, con la dependencia policial más cercana, o a los números gratuitos del Sistema Integral de Seguridad: 911 (Capital) o 101 (Interior Provincial).



El hombre, de contextura mediana de 1.70 de estatura tez morena, cabello corto canoso y una cicatriz en la frente. Personal policial por orden de la Fiscalía avanza con los rastrillajes a pie y a caballo, aunque las intensas lluvias de los últimos días han anegado los caminos.