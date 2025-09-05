Curupay y Cambá Cuá definen el primer finalista del torneo Oficial

Llega un fin de semana destinado a las semifinales para el torneo Oficial de Primera División A en el ámbito de la Liga Correntina de Fútbol (LCF).

Curupay y Cambá Cuá se enfrentarán este sábado con el arbitraje de Gerardo Martínez Sandoval, mientras que Mandiyú e Independiente lo harán el domingo y fue designado para arbitrar Nicolás Sosa.

Los partidos se disputarán en el estadio principal del complejo Leoncio Benítez que pertenece a Boca Unidos y que se encuentra en el barrio 17 de Agosto de la capital provincial.

En el caso que los encuentros finalicen empatados, directamente se recurrirán a los tiros penales para definir la eliminatoria.

En la semifinal de este sábado se enfrentarán Curupay y Cambá Cuá. A lo largo del presente Oficial, se enfrentaron en dos oportunidades con triunfos del Maderero.

En la novena fecha de la primera fase, la victoria fue 2 a 1, mientras que por la quinta jornada de la segunda etapa, el triunfo fue 4 a 2.

Curupay finalizó segundo en la etapa clasificatoria (17 triunfos, 3 empates y 2 derrotas). Mientras que en los cuartos de final, eliminó a Empedrado, el último campeón, 2 a 0 con goles de Antonio Báez y José Escalante.

Por su parte, Cambá Cuá quedó tercero después de las dos primeras etapas (13 victorias, 2 empates y 7 derrotas) y en el cruce de cuartos de final dejó en el camino a Sportivo Corrientes 2 a 1. Los goles del equipo vencedor fueron anotados por Emanuel Zalazar, mientras que Marcos Gómez había adelantado al albiverde.

Clasificación al Regional

La principal competencia del fútbol capitalino otorga dos plazas para el próximo Regional Federal Amateur. Esos lugares son cubiertos por el vencedor de la etapa clasificatoria (Mandiyú) y por el campeón del Oficial. En el caso de repetirse el mismo club, avanzará el sub campeón de la temporada.

Sin embargo hay que recordar que Mandiyú se ganó un lugar en el Regional por ser el campeón del Provincial y liberaría una o dos plazas.

Desde la Liga Correntina todavía no se definió como se cubrirán los lugares disponibles.