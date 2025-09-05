¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Descacharrado mural Gustavo Valdés
Descacharrado mural Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
HECHOS REITERADOS

Está acusado de intentar atentar contra la actual pareja de su mamá

Fue demorado en la calle por personal de la Comisaría 16° Urbana.

Por El Litoral

Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 21:59

 Un joven fue aprehendido por la Policía por un pedido detención del Juzgado en turno acusado de intentar atentar contra la vida del concubino de su madre.


Fue un operativo de la Comisaría 16 Urbana y según se informó, la madre de este individuo había realizado reiteradas denuncias penales por el mismo caso, lo que permitió que el personal de guardia de prevención tomara conocimiento y procediera a la detención del acusado, en plena vía pública.


Una vez detenido, fue identificado como J.H.C., mayor de edad, se puso en conocimiento a la Justicia, tras lo cual se supo que cuenta con un extenso prontuario delictivo. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD