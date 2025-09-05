Está acusado de intentar atentar contra la actual pareja de su mamá

Un joven fue aprehendido por la Policía por un pedido detención del Juzgado en turno acusado de intentar atentar contra la vida del concubino de su madre.



Fue un operativo de la Comisaría 16 Urbana y según se informó, la madre de este individuo había realizado reiteradas denuncias penales por el mismo caso, lo que permitió que el personal de guardia de prevención tomara conocimiento y procediera a la detención del acusado, en plena vía pública.



Una vez detenido, fue identificado como J.H.C., mayor de edad, se puso en conocimiento a la Justicia, tras lo cual se supo que cuenta con un extenso prontuario delictivo.