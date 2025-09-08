La Junta Electoral de Corrientes declaró la validez de los comicios del 31 de agosto

La Junta Electoral de Corrientes declaró oficialmente la validez de los comicios y del escrutinio definitivo de las Elecciones Provinciales y Municipales celebradas el pasado 31 de agosto de 2025.

La resolución quedó asentada en el Acta N° 42, firmada por el presidente del organismo, Gustavo Sebastián Sánchez Mariño, junto a las vocales y los apoderados de las diferentes fuerzas políticas.

Entre los puntos de la resolución, la Junta ordenó la entrega de las urnas, boletas y otros elementos no recuperables a la O.N.G. Cooperativa Proyecto Fortaleza para su reciclado. El operativo se llevará a cabo en la Honorable Legislatura provincial, bajo la custodia de la Policía de Corrientes.

Los resultados definitivos de los comicios se encuentran disponibles para su consulta en el sitio web oficial elecciones2025.corrientes.gob.ar.