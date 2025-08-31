Primeros resultados en Corrientes: Juan Pablo Valdés lidera con más del 50% de los votos

Los primeros resultados oficiales de las elecciones en Corrientes confirman la victoria de Juan Pablo Valdés, de la alianza Vamos Corrientes, quien se perfila como el nuevo gobernador de la provincia.

Con el 11% de las mesas escrutadas, el hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés, se está imponiendo en primera vuelta con el 52,61% de los votos.

En segundo lugar, se ubica el candidato de Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, con el 20,1%, seguido por Encuentro por Corrientes (ECO), con el 17,27%.

Por su parte, el candidato de La Libertad Avanza se está posicionando en el cuarto lugar, con el 8,4%.