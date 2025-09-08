Valdés, tras la dura derrota de LLA: “Hace falta más humildad para escuchar al interior del país"

En la provincia de Buenos Aires se desarrolló el domingo una elección donde el Peronismo y La Libertad Avanza fueron protagonistas. Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria, encabezada por Axel Kicillof, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, opinó a través de sus redes sociales.

En un posteo en X (ex twitter) el mandatario provincial empezó con una reflexión: “sin gestión, no hay futuro”, para luego empezar a desarrollar su idea.

Lo que se votó en Buenos Aires

Cabe recordar que las elecciones en Buenos Aires se realizaron para renovar la mitad de los integrantes de la Legislatura provincial, es decir 46 escaños en Diputados y 23 en el Senado. Los resultados son relevantes pues marcan la segunda mitad del mandato del gobernador Axel Kicillof y el avance del oficialismo nacional en la provincia.

En la noche del domingo, con el 82% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se impuso como el partido ganador con el 46,93% de los votos. Atrás se ubicó el oficialismo de La Libertad Avanza con 33,85% y en tercer lugar Somos Buenos Aires con 5,41%.

El mensaje de Valdés

“Hace falta más humildad y sensatez para escuchar al interior del país, que produce y trabaja todos los días para sacarlo adelante”, continuó Valdés en su mensaje, siendo este un claro reclamo a la forma en que LLA hace política.

Además, aprovechó para remarcar el enfoque federal que implica escuchar a los gobernadores, por lo que llamó a “construir una verdadera agenda federal que impulse el desarrollo, la producción, la generación de empleo y mejores oportunidades para todos los argentinos”.