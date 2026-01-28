Juan Pablo Valdés se reunió con legisladores nacionales para coordinar proyectos estratégicos

En una jornada marcada por la actividad institucional, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió este miércoles a representantes correntinos en el Congreso de la Nación para unificar criterios sobre los desafíos legislativos que enfrenta la provincia.

Las reuniones, desarrolladas en el Centro Administrativo, contaron con la presencia del senador nacional Eduardo Vischi y el diputado nacional Diógenes González.

El objetivo central de estos encuentros fue repasar los temas de mayor relevancia para Corrientes en el ámbito parlamentario, buscando garantizar que los intereses de la provincia tengan una defensa sólida y articulada en ambas cámaras legislativas.

Articulación y proyectos estratégicos

A través de sus canales oficiales, el mandatario provincial destacó la importancia de mantener un diálogo constante con los legisladores nacionales para agilizar gestiones que impacten directamente en el territorio correntino. Valdés subrayó que la premisa es "trabajar en proyectos estratégicos para nuestra provincia y reafirmar el compromiso de seguir trabajando de manera articulada".

Durante las audiencias, se intercambiaron perspectivas sobre el actual escenario político nacional y la necesidad de priorizar aquellas iniciativas que impulsen el desarrollo productivo y la infraestructura local.

Compromiso federal

"Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos por Corrientes", señaló Valdés tras los encuentros. La presencia de Eduardo Vischi y Diógenes González en el despacho del gobernador ratifica la estrategia del Ejecutivo provincial de fortalecer el bloque correntino en Buenos Aires, asegurando un frente común ante las discusiones presupuestarias y de obras clave para el Litoral.

Estos encuentros se dan en un contexto donde la provincia busca consolidar su agenda de cara al año legislativo, con miras a la reforma laboral, proyecto que el Gobierno nacional busca aprobar en febrero.