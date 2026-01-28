Se postergó la llegada de Diego Santilli a Corrientes

El ministro del Interior, Diego Santilli, no llegará esta semana a Corrientes como estaba previsto y su visita fue reprogramada. La presencia del funcionario nacional en la provincia había sido confirmada días atrás por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien había indicado que el arribo se esperaba para “el jueves o el viernes”.

Se esperaba que este miércoles el Gobierno provincial informe la agenda que iban a desarrollar el funcionario nacional y el mandatario. Eso no sucedió y fuentes de Casa de Gobierno confiaron que finalmente Santilli postergó su viaje a la provincia.

Los motivos de la visita

El principal objetivo de Santilli en Corrientes responde a su misión de ampliar los acuerdos con gobernadores y legisladores sobre la reforma laboral impulsada por la administración nacional. Su agenda se intensifica en el marco del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, donde el respaldo de los mandatarios provinciales resulta clave para que avance el proyecto.

Corrientes se presenta como un distrito estratégico por su peso político y el rol de sus legisladores en el Senado, necesarios para alcanzar mayorías en la discusión de la iniciativa.

Las declaraciones de Valdés

Antes de conocerse la postergación, el gobernador había adelantado algunos de los temas que se abordarían con el ministro: “Queremos trasladar la preocupación por el sector industrial, hablar de compensaciones de caja, problemas de financiación y programar el trabajo conjunto durante el año con el Gobierno nacional”.

Valdés también precisó que la deuda de la Nación con Corrientes incluye más de 200 mil millones de pesos por la caja previsional, 50 mil millones por consenso fiscal y un reclamo judicial de 30 mil millones en regalías. Según el mandatario, se trata de “deudas importantes” que serán parte de la agenda de diálogo con Santilli.