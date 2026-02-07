Corrientes: la ministra Ana Miño inició recorridas por el interior con agenda educativa

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, visitó las localidades de Monte Caseros y Paso de los Libres, donde mantuvo reuniones con intendentes, directivos y representantes de instituciones educativas. Los encuentros se realizaron el viernes 6 de febrero y marcaron el inicio de su agenda territorial del año.

Durante la recorrida, la funcionaria se reunió con los intendentes Juan Carlos Álvarez y Agustín Faraldo, además de docentes y autoridades escolares de ambas ciudades. Según indicó, los encuentros fueron espacios de escucha e intercambio de ideas.

“El gobernador Juan Pablo Valdés nos impulsa a estar cerca, a recorrer la provincia y escuchar a los actores de la Educación”, expresó Miño tras las reuniones con directivos y docentes de la zona.

La ministra también destacó la participación de las autoridades locales y señaló que el trabajo será articulado con los municipios. “Agradezco la presencia de los intendentes y vamos a trabajar con ellos de manera articulada”, afirmó.

En ese marco, resaltó la predisposición de los participantes para plantear sugerencias y necesidades del sector educativo. “Vamos a trabajar en equipo para lograr lo mejor para la educación de la provincia”, aseguró.