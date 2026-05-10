Regatas busca igualar la serie frente a Ferro Carril Oeste

El segundo punto del playoffs de cuartos de final en la Liga Nacional de Básquetbol entre Regatas Corrientes y Ferro Carril Oeste se jugará este domingo en la capital correntina.

El partido tiene programado su salto inicial en el Fortín Rojinegro para las 21 con el arbitraje de Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone y Sebastián Vasallo.

La eliminatoria comenzó el pasado viernes, también en el estadio ubicado en el barrio La Cruz y la victoria correspondió al conjunto visitante que se impuso 95 a 89. Así, la serie al mejor de cinco partidos favorece a Ferro 1 a 0.

El primer juego encuentro tuvo dos tiempos bien diferenciados, con un equipo correntino que de mayor a menor.

En los 20 minutos iniciales, Regatas pudo controlar el ritmo, dominó en el juego interior y tuvo criterio a la hora de seleccionar los tiros.

En los segundos 20 minutos, el ritmo lo marcó Ferro Carril Oeste. La visita endureció la defensa y en el ataque encontró el desequilibrio en las manos de Jano Martínez, bien complementado por José Defelippo y Kevin Hernández.

En el complemento, la defensa de Regatas se mostró endeble y recibió 58 puntos. Allí se explica, gran parte de la derrota.

Luego del partido de este domingo, la serie se trasladará al barrio porteño de Caballito. El tercer punto está previsto para el miércoles 13 y el cuarto, en caso de ser necesario, el viernes 15.

Otras llaves

Este domingo también se jugará el segundo punto de la serie entre Gimnasia de Comodoro Rivadavia e Independiente de Oliva. El partido está programado desde las 20.30 y favorece al elenco patagónico que ganó el primer punto 78 a 66.

Durante la jornada de sábado, dieron inicio las otras dos series. En Santiago del Estero, Quimsa le ganó a Instituto 85 a 59 con 21 puntos de Leonardo Lema. Mientras que Boca Juniors derrotó como visitante a Oberá Tenis Club 70 a 66 con 13 puntos de Lucas Faggiano.

El lunes 11 se jugarán los segundos puntos de las eliminatorias en las mismas sedes.